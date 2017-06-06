Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

2017-06-06 09:58 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.