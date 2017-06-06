Майк Пенс приравнял Россию и Иран к терроризму

2017-06-06 10:03 | www.apa.az | 3

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза.

Как пердает АПА со ссылкой на Лента.ру, выступая на заседании Атлантического совета, он поставил в один ряд Россию, Иран и терроризм.

«От попыток России перекроить международные границы силой и попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс.

По словам вице-президента, США следуют обязательствам в рамках НАТО, придерживаясь соответствующей статьи устава альянса, по которой нападение на одного члена НАТО является атакой на военный блок в целом.

Ранее 5 июня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши существование России и Беларуси.