В Баку проведено мероприятие, посвященное 218-й годовщине со дня рождения Пушкина

2017-06-06 11:38 | www.apa.az | 2

В Баку прошло мероприятие, посвященное 218-й годовщине со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Как сообщает АПА, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину в одном из скверов Баку собрались сотрудники посольства России, члены общественности Сабаильского района, представители русской общины, ученики и преподаватели средних школ.

Председатель общества «Содружество» Татьяна Керимова сказала, что проведение подобного мероприятия играет большую роль в укреплении дружественных и культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сказал, что Александра Сергеевича Пушкина любят не только в России, но и во всем мире. Он отметил, что произведения, сказки и стихотворения Пушкина переведены на иностранные языки.

Народный писатель Анар подчеркнул, что азербайджанские писатели и поэты перевели произведения А.С.Пушкина на азербайджанский язык, что сыграло большую роль в том, что Пушкина полюбили и во всем Азербайджане: «Политика разделяет людей, а поэзия же напротив – объединяет. Во все времена между гением и подарившим его миру народом ставился знак равенства: Пушкин – Россия, Россия – Пушкин.