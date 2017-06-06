Генпрокурор: «В Азербайджане имеется эффективный механизм борьбы с коррупцией»

2017-06-06 11:42 | www.apa.az | 2

«Организация экономического сотрудничества является мостом, соединяющим различные культуры. Азербайджан активно участвует в мероприятиях этой организации. Дважды наша страна проводила мероприятия у себя дома. Два раза Азербайджан был избран председателем организации».

Как сообщает АПА, об этом на проведенной в Баку III встрече руководства органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных органов и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества заявил генпрокурор Закир Гаралов.

По его словам, борьба с терроризмом – приоритетная сфера в Азербайджане, и проведение этого мероприятия ОЭС в Баку является важным событием: «В результате армянской оккупации более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Приход к власти Гейдара Алиева обеспечил стабильность в стране. Был избран путь правовых реформ. Этот курс успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым».





З. Гаралов отметил, что усиление мероприятий по борьбе с коррупцией всегда находится в центре внимания: «Азербайджан присоединился ко всем конвенциям на международном и региональном уровнях, законодательство в этой сфере было усовершенствовано, создан рабочий механизм. Было завершено выполнение 3 национальных планов деятельности в этой сфере. Комиссия по борьбе с коррупцией и Управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией успешно действуют в этой сфере. Хочу особо подчеркнуть роль службы «ASAN» в предотвращении коррупции. Служба «ASAN» стала примером для других стран. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что в Азербайджане действует эффективный механизм по борьбе с коррупцией».