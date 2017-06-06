Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн

2017-06-06 11:58 | www.apa.az | 3

Россия заблокировала в текущем году на треть свой предназначенный для финансирования взноса в Совет Европы. Эта сумма составляет около 11 миллионов евро.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заблокировали перечисление. И председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко сказала об этом, и глава МИД Сергей Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали», - сказал он.

«Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти €11 млн», - уточнил Володин. Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.

Володин также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ, предъявленном спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. По мнению Володина, это сделали его оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур: «Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод, им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит», - отметил глава нижней палаты парламента.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около €40 млн. РФ целиком внесла взнос в Совет Европы за 2017 год, включая ту часть, которая предусмотрена за работу в ПАСЕ.