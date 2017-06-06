Скончался бывший ректор НАА – ФОТО

2017-06-06 10:34 | www.oxu.az | 2

Бывший ректор Национальной академии авиации Азербайджана, профессор Ильяс Алиев скончался в возрасте 74 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в последние годы И.Алиев работал заведующим кафедры транспорта и прикладной механики университета «Тефеккюр».

И.Алиев родился в 1943 году в провинции Джамбул Казахстанской ССР.

В 1992-1996 годах занимал должность ректора Азербайджанской национальной авиационной академии.

Автор более 70 научных статей, 8 изобретений, 7 патентов.

Аллах рехмет элесин!

А.М.

