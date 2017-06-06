Нападение на полицейский патруль в Стокгольме – ФОТО

2017-06-06 10:40 | www.oxu.az | 2

Два человека напали на полицейский патруль в понедельник вечером в микрорайоне Орста на юге Стокгольма, при этом один из нападавших получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении полиции Стокгольма, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, один из нападавших доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Другой нападавший не пострадал», - отмечается в сообщении.

«В связи с тем, что полицейский патруль намеревался остановить и проконтролировать транспортное средство в Орсте, они подверглись нападению со стороны двух человек», - пояснила шведской газете Expressen представитель полиции Эва Нильссон.

По ее словам, после этого полиция открыла огонь из соображений самообороны.

Шведские СМИ ранее сообщили о стрельбе в полицейских, но позже опровергли эту информацию.

Н.О.