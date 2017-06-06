Генпрокурор Азербайджана обратился к средствам массовой информации

2017-06-06 12:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Силы, желающие запятнать азербайджанскую армию в связи с уголовным делом, возбужденном по поводу произошедших в армии событий, публикуют в некоторых СМИ различную недостоверную информацию и статьи, которые наносят вред нашей государственной безопасности, сказал во вторник журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, шесть медиа-органов уже получили официальное предупреждение со стороны Генпрокуратуры. "Призываю все СМИ воздержаться от освещения подобной информации. Следует помнить, что Азербайджан находится в условиях войны. Никто не имеет права пятнать азербайджанскую армию, ее военную мощь, служащих в армии азербайджанских сынов». Могут возникать определенные проблемы, однако государственные структуры смогли пресечь это. В настоящее время отсутствуют угрозы для нашей военной мощи и государственности».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)