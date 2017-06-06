Генпрокурор: «В разоблачении сети шпионов большую роль сыграло Минобороны»

2017-06-06 12:00 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, об этом сегодня заявил генпрокурор Закир Гаралов.

Генпрокурор отметил, что силы, желающие очернить азербайджанскую армию спекуляциями вокруг этого преступления, некоторые СМИ распространяют ложную информацию, печатают статьи, наносящие вред нашей государственной безопасности: «6 СМИ были официально предупреждены Генпрокуратурой. Я призываю все СМИ воздержаться от распространения такого рода сообщений. Азербайджан находится в состоянии войны. Никто не имеет права очернять азербайджанскую армию, ее военную мощь, наших достойных сыновей. Могут возникать любые ситуации, но государственные структуры предотвратили это. Сегодня нет какой-либо угрозы военной мощи нашего государства».