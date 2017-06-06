В Баку проводится встреча органов прокуратуры и специализированных антикоррупционных структур ОИС

2017-06-06 12:02 | www.apa.az | 2

Сегодня в Баку проводится III встреча руководства органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных органов и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает АПА, во встрече принимают участие руководство и должностные лица органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных структур Турции, Ирана, Казахстана, Пакистана, Афганистана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, делегация генсека ОИС, исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии и представители других международных организаций.

Выступивший на официальном открытии генпрокурор Закир Гаралов поблагодарил участников мероприятия. З.Гаралов сказал, что Азербайджан устанавливает с мусульманскими странами теплые и дружественные отношения: «В современный период мусульманские страны нуждаются в политическом, культурном единстве, партнерстве. ОИС важная региональная структура. Я верю, что мы достигнем поставленных целей по укреплению политических связей между странами-членами».

Помощник президента Азербайджана по вопросам правоохранительных органов и обороны, завотделом АП Фуад Алескеров зачитал обращение президента Азербайджана к участникам мероприятия.

Заместитель генсека ОИС Алави Сабзивари сказал, что борьба с коррупцией занимает особое место в повестке организации: «На встрече в Таджикистане была подчеркнута важность создания регионального антикоррупционного центра. Организованное в Азербайджане двухдневное мероприятие демонстрирует, что между странами существует тесное сотрудничество. Благодарим Азербайджан за предоставленную возможность и проведение мероприятия на высоком уровне».

Омбудсмен Эльмира Сулейманова отметила, что в Азербайджане в сфере борьбы с коррупцией принят ряд программ и 3 стратегических документа: «Согласно закону о борьбе с коррупцией были созданы Комиссия по борьбе с коррупцией и соответствующая структура Генпрокуратуры. Институт омбудсмена также является важным институтом в сфере борьбы с коррупцией. Сотрудничество института омбудсмена с компетентными государственными органами является гарантом успехов».



Декан и исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии (IACA) Мартин Креутнер сказал, что приехал в Баку в пятый раз: «Наша академия обращает особое внимание вопросам международного сотрудничества, мы собираем вместе 71 страну. Очень рад, что Азербайджан принимает участие в этой инициативе. 6 из 10 членов Организации экономического сотрудничества являются членами академии, приглашаю остальных 4 членов присоединиться к организации. Коррупция может привести к насилию, нестабильности в стране. Поэтому антикоррупционные мероприятия играют большую роль в экономическом развитии страны. Давайте вместе решать глобальные проблемы. Мы всегда готовы к сотрудничеству не только с Азербайджаном, но и с другими членами Организации экономического сотрудничества».



Генпрокурор З.Гаралов подчеркнул, что Азербайджан будет продолжать сотрудничество с IACA: «Я верю в то, что государства-члены Организации экономического сотрудничества будут активно сотрудничать с IACA».



Затем по предложению участников мероприятия было поддержано председательство на заседании генерального прокурора Закира Гаралова, после чего была утверждена повестка.