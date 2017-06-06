Google и Apple возглавили топ-100 самых дорогих брендов

2017-06-06 10:50 | www.oxu.az | 2

В пятерку самых дорогих мировых брендов вошли компании Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад The BrandZ Global Top 100, подготовленный британскими компаниями WPP и Kantar Millward Brown.

В 2017 году тройка лидеров не изменилась. Amazon смог подняться с седьмого до четвертого места, а Facebook сохранил свои позиции. Выручка почетной пятерки составляет 25 процентов доходов всех 100 предприятий, попавших в рейтинг.

Совокупная стоимость участвовавших в исследовании брендов выросла на 8 процентов, с 3,4 триллиона долларов в прошлом году до 3,6 триллиона долларов в текущем году.

Составители рейтинга опросили более трех миллионов покупателей по всему миру об их отношении к около 120 000 брендов. Также учитывались различные финансовые и бизнес показатели компаний.

Н.О.