Голландский ING Bank прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане до однозначного уровня в 2018 г.

2017-06-06 12:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Голландский ING Bank ожидает снижения инфляции в Азербайджане в 2018 году до 7,2 процента, следует из опубликованного банком отчета “Russia & CIS Macro Outlook”.

На 2017 год аналитики банка прогнозируют инфляцию на уровне 13 процентов.

В то же время, председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов считает реальным достичь в этом году однозначного показателя инфляции.

На прошлой неделе, беседуя с журналистами, глава ЦБА отметил, что на инфляцию влияют различные факторы: "Инфляция имеет не только монетарный характер, на нее также влияют мировые цены и ряд других факторов, которыми необходимо правильно управлять. В целом, мы считаем снижение уровня инфляции до однозначного показателя вполне реалистичным".

Такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) придерживаются более позитивных прогнозов относительно уровня инфляции в Азербайджане.

Так, по ожиданиям МВФ, среднегодовая инфляция в республике составит 10 процентов в 2017 году, восемь процентов - в 2018 году и шесть процентов - в 2022 году.

Согласно последнему отчёту ВБ Trade in Transition, в 2017 году инфляция в стране ожидается на уровне 7,8 процента, в 2018 году - 4,2 процента, а в 2019 году - 3,8 процента.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-апреле 2017 года по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в республике выросли на 13,5 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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