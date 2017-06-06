Чем доклад Международной кризисной группы напугал армян и кто мешает Еревану тянуть время?

2017-06-06 13:02 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Последний сорокастраничный доклад Международной кризисной группы под названием "Над Нагорным Карабахом сгущаются тучи" получил широкий резонанс. И в особенности в Армении, где почему-то вызвал самый настоящий панический страх у всего экспертного и политического сообщества.

То, с каким пылом армянские эксперты стали оспаривать тезисы о том, что в регионе назревает очередная эскалация нагорно-карабахского конфликта, и обвинения в ангажированности Международной кризисной группы привлекают намного больше внимания, чем сам доклад, в котором в общем-то предрекается абсолютно предсказуемый сценарий событий в регионе.

То, что так сильно напугало армян, это довод, о котором уже устал кричать Баку – статус-кво, который сегодня искусственно поддерживается всеми теми силами, кто любой ценой пытается избежать войны, неприемлем не потому, что он не устраивает Азербайджан, а потому что в самом скором времени он рванет, погребя под хаосом войны не только две страны, но и часть региона Южного Кавказа.

На деле, маленькая нищая Армения, которая в последнее время еще и имеет разногласия со своим главным защитником и донором – мировым армянством, не смогла бы столько лет подряд одна удерживать статус-кво в неизменном виде. Однако силы, которые помогают ей до сих пор продолжать оккупацию, сами уже, по объективным причинам, на исходе. Чем это закончилось, показала ситуация во время апрельской эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха. Что будет в следующий раз, страшно представить.

Почему ситуация неизбежно рванет, тоже очевидно. Статус-кво уже изменился. После апреля 2016 года все изменилось, в том числе в отношениях Армении и России, во взгляде Еревана на интеграционные проекты, в которых он участвует, и в отношениях Армении и диаспоры.

Армения с ужасом поняла тогда, что ни Москва, ни Беларусь, ни Казахстан, никакая другая страна не поступятся отношениями с Азербайджаном ради сомнительного удовольствия от дружбы с Арменией.

Еще более страшным для Еревана стало то, что после апрельского провала Армении у мировой армянской диаспоры, которая много лет вкладывала деньги в военные расходы страны, наконец, открылись глаза на то, что деньги эти не доходили до адресатов, а оседали в карманах коррумпированного армянского руководства, с которым сегодня у мирового армянства идет тихая война.

Другими словами, понятно, что статус-кво, который еще искусственно поддерживается, очень скоро рассыплется, как карточный домик. При этом руководство Армении должно делать вид и перед народом, и перед международными институтами, и перед мировым армянством, что ситуация все еще контролируется. Однако это далеко не так. Не зря много месяцев подряд все переговорщики, все международные институты, включая ООН, призывают Армению к субстантивным переговорам. Проще говоря, это означает, что все стороны переговоров ждут, когда Армения перестанет тянуть кота за все нежные места, и сядет, наконец, за стол переговоров не с целью потянуть время, а с конкретными предложениями по выходу из кризиса.

Иначе не избежать самой печальной развязки этого затянувшегося конфликта, которую на самом деле никто из сторон переговоров не хотел бы видеть в качестве решения конфликта.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend