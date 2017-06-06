Генпрокурор: «Открытие НПО и партиями счетов в других странах преследует цель незаконно привлечь финансы в Азербайджан»

2017-06-06 12:27 | www.apa.az | 3

«Называющие себя оппозиционерами, не прошедшие регистрацию в соответствии с законодательством политические партии и НПО нарушили требования законодательства, в частности требования в сфере финансовой прозрачности».

Как сообщает АПА, об этом заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Генпрокурор сказал, что партии должны проинформировать Центральную избирательную комиссию, а неправительственные организации Министерство финансов о грантах и средствах, которые они получили из международных организаций: «На протяжении долгих лет они не предоставляли в эти структуры никакой информации. Мы были вынуждены принять ряд серьезных мер, чтобы призвать их соблюдать законы.

После совершенствования закона в этой области они не могут получить эти средства в Азербайджане какими-либо незаконными путями. Открытие НПО и партиями счетов в других странах преследует цель незаконно привлечь финансы в Азербайджан. Это не допускается и впредь будет строго предотвращаться. Каким образом эти люди, которые не занимались общественной деятельностью на протяжении десятков лет и не работали в каких-либо структурах, нанимают телохранителей и покупают иномарки? Почему они не предоставляют финансовые отчеты? Например, Партия Ени Азербайджан предоставляет соответствующий отчет. Осуществляющие незаконную деятельность структуры же, заявляя о верховенстве закона, участвуют в незаконной грантовой коррупции. Эти незаконные источники будут установлены нами. Настало время серьезной и полной проверки финансовых источников этих структур.