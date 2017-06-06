МВД назвало список лиц, которым запрещено покидать страну

2017-06-06 10:55 | www.oxu.az | 2

С целью улучшения деятельности по централизованному учету поиска должников, уклоняющихся от исполнения гражданско-правовых обязательств, на официальном веб-сайте министерства внутренних дел Азербайджана создан новый информационный ресурс.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, с помощью интерактивного окна, введенного в действие с июня этого года, граждане могут узнать, находятся ли они в розыске в качестве должников, уклоняющихся от исполнения гражданско-правовых обязательств, а также есть ли их имена в списке лиц, которым запрещено пересекать границу.

Для этого надо зайти на сайт mia.gov.az (http://mia.gov.az/?//content/liability) МВД, выбрать указанную электронную услугу (Информация о должниках, которым временно запрещено покидать страну), ввести соответствующие личные данные и получить нужную информацию.

A.M.

