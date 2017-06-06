В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

2017-06-06 11:03 | www.oxu.az | 2

Пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.

СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: «Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите». По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.

Н.О.