Политические партии не предоставляют информацию о получаемых грантах - генпрокурор

2017-06-06 13:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Называющие себя оппозицией и не прошедшие юридической регистрации политические партии не предоставляют информацию о получаемых грантах, сказал во вторник журналистам генеральный прокурор Закир Гаралов.

Генпрокурор отметил, что эти лица грубо нарушают законы. «Мы были вынуждены предпринять ряд мер. В Азербайджане усовершенствовано законодательство в этой сфере. Они не могут получить эти деньги незаконными путями в Азербайджане. Поэтому осуществляют это, открывая счета в других странах, что также незаконно», - сказал Гаралов.

Генпрокурор Азербайджана добавил, что подобные явления будут пресекаться. «Эти явления будут пресекаться и впредь. Возникает вопрос – за счет чего они имеют телохранителей, покупают автомобили и совершают зарубежные поездки, не работая где либо десятками лет? Они не предоставляют финансовых отчетов», -подчеркнул Закир Гаралов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)