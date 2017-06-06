Палата: В 2016 году аудиторы подписали контракты на 56 млн. манатов

2017-06-06 12:32 | www.apa.az | 3

В течение 2016 года 38 независимых аудиторов, 67 аудиторских организаций (в том числе 4 филиала и представительства зарубежных аудиторских организаций и 18 аудиторских организаций с иностранными инвестициями) имели право осуществлять аудиторскую деятельность.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет Палаты аудиторов, 37 независимых аудиторов и 67 аудиторских организаций представили в палату отчеты о своей деятельности. На основании представленных докладов было установлено, что в течение отчетного периода с хозяйствующими субъектами было подписано 3540 контрактов на сумму 56 862 165,5 манатов. Доля заключенных контрактов по количеству филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций составила 14,0% и по сумме — 64,4%, по количеству аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных юридических лиц — 14,9% и по сумме — 25,5%, по количеству местных аудиторских организаций — 43,2% и по сумме — 6,9%, по количеству независимых аудиторов — 27,9% и по сумме —3,2%.

По сравнению с 2015 годом, количество контрактов, заключенных в 2016 году, увеличилось с 3094 до 3540, т.е. на 446 единиц или 14,4%, а сумма увеличилась с 49 106 089,0 манатов до 56 862 165,5, т.е. на 7 756 076,5 манатов или 15,8%.