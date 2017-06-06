В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди и град

2017-06-06 12:35 | www.apa.az | 3

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Южный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 26-31° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75% и днем - 40-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, умеренное колебание метеорологических факторов в ближайшие два дня на Абшеронском полуострове благоприятно повлияют на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана днем осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди и град. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.