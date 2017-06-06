Active Mom’s Club провело познавательное мероприятие ко Дню детей – ФОТО

2017-06-06 11:10 | www.oxu.az | 2

Познавательное мероприятие «Приключения Монсиков в музее», посвященное детям и их родителям и приуроченное к Международному дню детей, было проведено сообществом мам Active Mom’s Club совместно с Детским центром Dassel в Национальном музее искусств.

В этот раз сообщество прибегло к иному формату ведения мероприятия. Каждый из посетивших встречу «монсиков» был задействован в сценарии приключения. Для родителей был проведен отдельный семинар по развитию эмоционального интеллекта детей. Приглашенный специалист во время встречи рассмотрел вместе с мамами такие темы, как «эмоциональный интеллект» и его влияние на успешность ребенка, с чего начинать развитие IQ ребенка, с какими трудностями можно столкнуться, помогая ребенку «подружиться» с его эмоциями.

Также психолог обратила внимание родителей на следующий аспект: как помочь ребенку вырасти счастливым? В лаконичной и легкой форме родители фактически получили инструкцию, скажем так, «путеводитель» по миру гармоничной, интересной жизни. Этому не учат в школе, но именно эти качества позволяют ребенку стать уверенной и гармоничной личностью.

А тем временем, пока родители поднимали и разбирали серьезные вопросы по воспитанию детей, ребятишки были заняты в интерактивных занятиях. Они вместе с Монсиками отправились в захватывающее путешествие, которое стало для них настоящим праздником. Ребята научились побеждать страх, преодолевая препятствия в игровой форме. Монсики научили ребят избегать конфликтов с окружающими и правильно выражать свои эмоции, показали, как находить выход из сложной ситуации.

Мероприятие прошло в непринуждённой и дружественной атмосфере.

Ближайшее событие в Клубе мам - выездной йога-тур, который состоится 11 июня в Набрани. Приглашаются женщины всех возрастов.

A.C.

