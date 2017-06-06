Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены права и свободы людей

2017-06-06 11:16 | www.oxu.az | 2

На проведенном в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, обращение зачитал помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, завотделом Фуад Алескеров.

В обращении главы государства отмечено, что для Азербайджана важно развитие толерантной среды, установление межкультурного диалога в мире:

«Объявление этого года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» и проведение Исламских игр солидарности является важным вкладом в этом направлении. Организация этой встречи в Баку также важное событие. Азербайджан - современная страна, достигшая устойчивого развития. В нашей стране сформировалась система прозрачных отношений, обеспечены права и свободы людей. Применяемая нами в госуслугах модель считается самой лучшей моделью в международной практике с точки зрения предотвращения коррупции. Это мероприятие ОЭС станет импульсом для еще большего укрепления сотрудничества».

Н.О.

