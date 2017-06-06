В Баку туристов учат готовить кутабы (ФОТО)

2017-06-06 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры и туризма Баку и ресторанный комплекс "Karvansara" приступили к реализации совместного проекта, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В первый день реализации проекта для более 200 туристов, посетивших Комплекс, были проведены кулинарные занятия.

Профессиональные повара рассказали туристам о способе приготовления кутабов, а затем участники мастер-класса получили возможность сами приготовить это блюдо азербайджанской кухни.

Кулинарный мастер-класс вызвал большой интерес у зарубежных гостей.

Цель проекта – пропаганда богатой азербайджанской кухни, ознакомление туристов со способами приготовления различных национальных блюд.

(Автор: Джани Бабаева)