Турция надеется на разрешение катарского кризиса путем диалога - Премьер Турции

2017-06-06 13:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что катарский кризис удастся разрешить путем диалога, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Анкаре во время выступления на съезде Партии справедливости и развития ( ПСР).

Йылдырым отметил, что в настоящее время президент Турции также приступил к активной дипломатической работе для разрешения данного кризиса.

«Регион нуждается в диалоге между странами», - сказал Йылдырым.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии, власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий так же заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога между ними.

По информации агентства, во время разговора речь шла о "двусторонних отношениях и возможностях их развития в различных областях". Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и Турции "обсудили развитие ситуации в регионе Ближнего Востока".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu