В Азербайджане снизился интерес к услугам аудиторских организаций «Большой четверки»

2017-06-06 12:42 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет Палаты аудиторов, количество контрактов филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций уменьшилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 651 до 495, т.е. на 156 единиц или 24,0%, сумма увеличилась с 32 452 663,2 до 36 634 014,7 манатов, т.е. на 4 181 351,5 манатов или 12,9%. Количество контрактов аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных юридических лиц, увеличилось с 497 до 526, т.е. на 29 единиц или 5,8%, сумма увеличилась с 718 681,0 до 14 495 213,7 манатов, т.е. на 2 776 532,7 или 23,7%. Количество контрактов местных аудиторских организаций увеличилось с 1063 до 1531, то есть на 468 единиц или 44,0%, а сумма - с 3 245 655,8 до 3 905 117,0 манатов, т.е. на 659 461,2 манатов или 20,3%; количество контрактов независимых аудиторов увеличилось с 883 до 988, т.е. на 105 единиц или 11,9%, а сумма - с 1 689 089,0 до 1 827 820,1 манатов, т.е. на 138 731,1 манатов или 8,2%.

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году количество исполненных контрактов увеличилось с 2649 до 2663, т.е. на 14 единиц или 0,5%, сумма - с 40 601 128,5 до 47 706 104,9 манатов, т.е. на 7 104 976,4 манатов или 17,5%, средняя сумма - с 15 327,0 до 17 914,4 манатов, т.е. на 2 587,4 манатов или 16,9%

Таким образом, сравнение 2015-2016 гг. выявило нижеследующие результаты:

1) По количеству исполненных контрактов: филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций («Большая четверка») уменьшилось с 22,0% до 16,8%; аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных юридических лиц - увеличилось с 12,1% до 12,3%; местных аудиторских организаций - увеличилось с 37,8% до 39,4%; независимых аудиторов - увеличилось с 28,1% до 31,5%

2) По сумме исполненных контрактов: филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций («Большая четверка») — уменьшилось с 75,3% до 72,9%; аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных юридических лиц — увеличилось с 14,0% до 17,6%; местных аудиторских организаций — уменьшилось с 7,4% до 6,6%; независимых аудиторов — уменьшилось с 3,2% до 2,9%.

Отметим, что в «Большую четверку» входят PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, KMPG и Ernst&Young.