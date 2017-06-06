Закир Гаралов: Мусульманские государства нуждаются в политической стабильности

2017-06-06 11:22 | www.oxu.az | 2

«В современный период мусульманские страны нуждаются в политической стабильности, духовной солидарности и партнерстве. Это делает неизбежным экономическое развитие стран».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил на 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

По его словам, страны-члены Организации экономического сотрудничества имеют возможности для укрепления экономических связей и полного достижения поставленных перед ними задач.

A.M.

