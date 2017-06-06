Азербайджан демонстрирует сильную политическую волю в борьбе с коррупцией - омбудсмен

2017-06-06 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует сильную политическую волю в борьбе с коррупцией, сказала омбудсмен Эльмира Сулейманова, выступая на проводимой в Баку во вторник третьей встрече руководителей органов прокуратуры, органов, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Сулейманова отметила, что основа этой политики была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня эта политика последовательно и решительно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Она подчеркнула, что благодаря проведенным в Азербайджане реформам в соответствии с законом «О борьбе с коррупцией» была создана комиссия, после чего распоряжением Президента Ильхама Алиева было создано Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

Сулейманова отметила важность деятельности омбудсменов в борьбе с коррупцией. "Важным условием является сотрудничество омбудсменов с государственными структурами. В этом аспекте в результате сотрудничества с соответствующими государственными структурами устраняются случаи коррупции, обеспечиваются интересы государства и права граждан», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)