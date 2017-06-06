При поддержке Gilan Holding проведен форум «Youth Speak Forum Azerbaijan»

2017-06-06 13:16 | www.apa.az | 3

Gilan Holding выступил с еще одной успешной инициативой, став партнером «Youth Speak Forum Azerbaijan».

Являющийся одним из самых основных проектов AIESEC, претворяемых в жизнь в Азербайджане, форум состоялся в Азербайджанской дипломатической академии. В этом году основными темами форума стали социальное предпринимательство, управление проектами, а также занятость и образование. Это крупномасштабное мероприятие, к которому присоединились многочисленные молодые участники, имело большое значение с точки зрения обмена опытом.

Отметим, что основная цель проведения форума - заинтересовать азербайджанскую молодежь достижением целей устойчивого развития и для этого содействовать в присоединении к кампании «Youth for Global Goals», объявленной ООН во имя устойчивого развития и еще лучшего будущего в 2030-м году. Повышение позитивного влияния молодежи на общество и социальное предпринимательство, а также начало ее деятельности посредством расширения знаний и опыта в областях управления, инноваций, предпринимательства и поддержка в старте социальных проектов – одни из главных целей проведения форума.

Gilan Holding, являющийся партнером форума «Youth Speak» и всегда поддерживающий молодежь и образование, придает большое значение различным платформам общения. В этом году поддержку молодежному форуму оказали бренд энергетических напитков Hazzard и натуральных соков Jalə.