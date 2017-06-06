Помощник президента: В Азербайджане ведется серьезная борьба с коррупцией

2017-06-06 11:34 | www.oxu.az | 2

«В Азербайджане созданию межкультурного диалога придается большое значение. Азербайджан – толерантная страна. В нашей стране прошло несколько международных соревнований и мероприятий. Сегодня Азербайджан опирается на свою экономику. В стране обеспечены права и свободы человека».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующий сектором Фуад Алескеров заявил на 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

По мнению Ф.Алескерова, в Азербайджане обеспечены права и свободы человека, в стране ведется серьезная борьба с коррупцией.

A.M.

