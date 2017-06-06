Армянский специалист: Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС

2017-06-06 11:40 | www.oxu.az | 2

После апрельских боев различные высокопоставленные лица Армении и оккупационного военного режима угрожают в случае начала боевых действий нанести удар по гражданским объектам и экономической структуре Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации Минобороны.

По информации, вчера на армянском портале «Деловой экспресс» была опубликована статья за авторством специалиста Мецаморской АЭС под названием «Посеяв ветер, пожнёшь бурю!», которая стала лучшим ответом на подобные измышления.

Представляем вам эту статью:

«В последнее время в наших масс-медиа часто муссируется вопрос о возможности нанесения «обезоруживающего удара» по объектам инфраструктуры Азербайджана. Сам по себе так называемый «обезоруживающий удар» по гражданским объектам уже вызывает вопросы. Кого или что подобный удар обезоруживает? Каким образом мы планируем нанесение им подобного урона и при этом говорим, что при желании можем «достать» и до Баку, и до районов нефте-газо-добычи, и других важнейших объектов экономики АР? Разве они угрожают нашим вооружённым силам? На все эти вопросы вы не сможете получить вразумительного объяснения от наших стратегов. В свою очередь азербайджанская сторона наверняка даст ответ подобным заявлениям и намерениям. Не стоит забывать о том, что армия противника располагает современными средствами поражения для удара по объектам на территории Армении, в т.ч. и по Мецаморской АЭС.

Неискушённому читателю следует для начала разъяснить, что представляют собой атомные станции и какие риски влечёт за собой их неграмотная эксплуатация. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. Основными причинами аварий на АЭС могут быть нарушение технологической дисциплины оперативным персоналом станции и недостатки в его профессиональной подготовке, т. е. «человеческий фактор». Мы уже неоднократно поднимали вопрос рисков для окружающей среды и стран-соседей по причине эксплуатации устаревших ядерных блоков на Мецаморской АЭС. Поэтому об этом здесь нет нужды вспоминать. А вот о том, что бывает после аварий на АЭС помнить всегда надо. Страдают больше всего люди, поражённые лучевой болезнью, которая возникает при воздействии на организм ионизирующих излучений в дозах, превышающих предельно допустимые

Призываю читателей вспомнить о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, когда пострадало пол-Европы от радиоактивного излучения после аварии. Была заражена местность, вода, атмосфера, флора и фауна, а последствия загрязнения природы наблюдаются до сих пор. Как специалист с академическим образованием, знающим о предмете статьи не понаслышке, хочу коротко «просветить читателя» о смертельной опасности, которой каждый может подвергнуться даже находясь вдалеке от аварии.

Ионизирующее излучение создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Напомню, что в своё время, из-за нерешительности и некомпетентности руководителей местных органов власти, решение на проведение йодной профилактики было принято с большим опозданием - 6 мая 1986 г. В результате большие дозы облучения (более 300 бэр) щитовидной железы получили тысячи людей. В наше время мы абсолютно не застрахованы от повторения катастрофы, подобной Чернобыльской аварии. Само нахождение АЭС в нашей стране создаёт определённые риски и угрозу заражения.

Но, речь сегодня идёт о том, что - если мы угрожаем противнику нанесением ударов по крупным городам и густонаселённым районам, по промышленным объектам, то они, в свою очередь, тоже молчать не будут - они в долгу не останутся и могут, к примеру, нанести ответный удар по важнейшим целям в Армении. Так, например, нанесение удара по Мецаморской АЭС может спровоцировать глобальную аварию с непредсказуемыми последствиями. Для сравнения. вот, что произошло в 1986 году:

Глобальная авария;

Разрушение реактора и выброс в окружающую среду значительной доли радиоактивных продуктов;

Возможность острых лучевых поражений и последующее влияние на здоровье населения на значительных территориях более чем одной страны;

Чернобыль, СССР, 1986.

А вот, что может произойти сегодня, по моей оценке (и наших военных специалистов), в случае поражения Мецаморской АЭС средствами поражения противника:

- несмотря на меньшую мощность ядерного реактора – 815 МВт Мецаморской против 3000 МВт Чернобыльской АЭС, речь может идти о «глобальной аварии», аналогичной произошедшей в 1986 году, когда заражение коснулось самой Украины, а также районов Беларуси, России, Польши, Норвегии и многих других европейских стран, в которые ветер «разнес заразу»;

- «облако» неминуемо достанет близлежащие населенные пункты и пересечёт госграницу соседних с Арменией стран.

Не хочется никого пугать, но наши эксперты оценивают потери от возможной аварии на нашей АЭС в количестве около 10 тыс. чел., из которых около 3,5 тыс. чел., как безвозвратные.

Подводя итог, хочется ещё раз напомнить нашим великим стратегам о том, что прежде, чем планировать какие-либо действия, всегда надо думать о возможных последствиях и особенно о противодействии противоположной стороны. «Посеяв ветер, пожнёшь бурю!».

Н.О.

