Азербайджан в I квартале сократил экспорт газа в Турцию

2017-06-06 13:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-марте 2017 года поставил в Турцию почти 1,6 миллиарда кубометров газа против 1,71 миллиарда кубометров, поставленных за первый квартал 2016 года, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции во вторник.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиардов кубометров природного газа против 6,17 миллиардов кубометров, поставленных в 2015 году.

По данным отчета, в январе-марте Турция импортировала 16,2 миллиарда кубометров газа, из которых 11,95 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 4,25 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана, в общем объеме импортируемого в Турцию газа в первом квартале 2017 года составила 9,86 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиардов кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков)

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