Альянс SDF сообщил о начале операции по освобождению Ракки от ИГ

2017-06-06 13:47 | www.trend.az | 3

Альянс оппозиции "Демократические силы Сирии" (SDF) сообщил о начале в понедельник операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" передает агентство Рейтер.

"Операция по освобождению города Ракка началась вчера", — заявил агентству официальный представитель альянса Талал Сило.

Как заявил официальный представитель альянса Талал Сило, SDF начали атаку по позициям ИГ с востока, запада и севера Ракки. По его словам, сражение будет "жестоким, так как боевики ИГ будут умирать, защищая свою так называемую столицу".