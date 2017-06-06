Ремонтируются вестибюли станции метро «Нефтчиляр»
2017-06-06 12:07 | www.oxu.az | 3
В вестибюлях станции метро «Нефтчиляр» ведутся ремонтные работы.
Как сообщили Oxu.Az в ЗАО «Бакинский метрополитен», в обоих вестибюлях станции, введенной в эксплуатацию в 1972 году, возникла необходимость в замене напольного и настенного покрытия в связи с долгим сроком эксплуатации.
Ремонтные работы планируется завершить в течение двух месяцев.
Отметим, что в 2016 году были отремонтированы оба выхода станции «Нефтчиляр», стены перехода будут облицованы мозаикой, тематика которой посвящена нефтяникам.