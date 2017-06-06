Афаг Масуд удостоена медали ТЮРКСОЙ – ФОТО
2017-06-06 12:14 | www.oxu.az | 2
Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов посетил Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджана.
Как сообщили Oxu.Az в центре, Д.Касеинов поздравил директора структуры, писательницу Афаг Масуд с юбилеем.
На встрече были отмечены работы, проделанные А.Масуд на пути укрепления литературных связей между тюркоязычными странами, сообщено о награждении ее медалью ТЮРКСОЙ за деятельность в данном направлении.
Д.Касеинов вручил А.Масуд медаль.