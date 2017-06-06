Федерация гимнастики Азербайджана открывает сезон национальных соревнований

2017-06-06 14:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В первые дни лета, 9-10 июня, в вспомогательном зале Национальной арены гимнастики состоится XXIV Чемпионат Баку и Первенство Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике, а также XXIV Первенство Азербайджана по акробатике, говорится в сообщении размещенном на официальном сайте Федерации гимнастики страны.

На двухдневном турнире 134 гимнаста представят Бакинскую школу гимнастики, Республиканский олимпийский спортивный лицей, клубы “Оджаг Спорт", “Нефтчи”, Спортивную школу Низаминского района, а также Балакен, Шабран и Сумгайыт.

Первый день соревнований начнется выступлениями женских спортивных гимнасток в возрастных категориях "начинающие", "малыши", "юниоры", "пре-юниоры" и "дети".

После этого к состязаниям подключатся акробаты. Женские группы, женские, смешанные и мужские пары в возрастных группах "юниоры", "пре-юниоры" и "дети" продемонстрируют свое мастерство на соревновательной площадке.

Второй день турнира продолжится выступлениями акробатов, после чего в борьбу за медали вступят мужские спортивные гимнасты. Соревнования завершатся решительными выступлениями спортсменов в возрастных категориях "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "самые маленькие".

(Автор: Максим Цурков)