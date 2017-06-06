AccessBank запустил новую депозитную кампанию

2017-06-06 14:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи со своим 15-летием AccessBank продолжает радовать клиентов новыми кампаниями. Как говорится в сообщении AccessBank, распространенном во вторник, сегодня банк запустил кампанию «Депозит Стабильный», которая наилучшим образом отвечает ожиданиям клиентов, в первую очередь предпочитающих стабильность.

По условиям кампании, открыв депозитный счёт в манатах, клиенты по желанию могут получить свой вклад также и в долларах США. Эта возможность предоставляется как по истечении депозитного срока, так и при досрочном закрытии депозита. Максимальная процентная ставка, применяемая к этим вкладам, равна 15 процентам.

Этим предложением могут воспользоваться как физические, так и юридические лица до 30 июня 2017 г. Напомним, что депозиты, открытые в AccessBank, страхуются со стороны Азербайджанского фонда страхования вкладов.

Более подробную информацию по депозиту «Стабильный» можно получить на официальном сайте банка, странице в Facebook и в информационном центре по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.