Камран Алиев: «Борьба с коррупцией является государственной политикой Азербайджана»

2017-06-06 15:10 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на первом пленарном заседании проходящей в Баку III встрече руководящих органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных структур и омбудсменов стран-членов Организации экономического сотрудничества заявил заместитель генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Камран Алиев.

К. Алиев сказал, что, начиная с 2004 года, Азербайджан присоединился к антикоррупционной конвенции на международном уровне: «В Азербайджане существует трехступенчатая судебная система. Судебно-правовой совет является важной структурой в этой сфере. Что же касается прозрачности в управлении, на работу в правоохранительные органы сотрудники принимаются путем экзаменов в форме тестов. В то же время надо отметить проект электронное государство, службу «ASAN».

В Азербайджане действуют 2 антикоррупционные структуры – Комиссия по борьбе с коррупцией и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. Главное управление по борьбе с коррупцией является единственным органом уголовного преследования в этой сфере».

К. Алиев отметил, что для борьбы с коррупцией ведется тесное сотрудничество с НПО и международными организациями.