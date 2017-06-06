Голландский банк прогнозирует спад ВВП Азербайджана

2017-06-06 12:20 | www.oxu.az | 2

Голландский ING Bank прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 1%, экономический рост в 2018 году на уровне 1,6%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в прогнозе банка.

«Учитывая данные по итогам 4 месяцев 2017 года о рецессии в Азербайджане на уровне 1,2%, мы ухудшили прогноз на 2017 год с роста на 1% до спада на 1%. Ожидаемое падение объема добычи нефти и газа на 2,5-5% в 2017 году будет осложнять экономический рост, принимая во внимание долю нефтяного сектора в 42% ВВП», - считают аналитики банка.

Банк ожидает роста ВВП Азербайджана на 1,6% в 2018 году.

По прогнозам ING Bank средний курс маната по отношению к доллару в 2017 году составит 1,7000 маната за доллар против 1,6300 маната за доллар в 2016 году, в 2018 году – 1,5900 маната за доллар.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.

Рецессия в Азербайджане в 2016 году составила 3,8%.

Л.А.

