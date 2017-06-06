Aзербайджанские близняшки, покорившие Сеть зажигательными синхронными танцами – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-06 12:28 | www.oxu.az | 3

Сестры-близняшки Айдан и Фидан Багировы, выступающие под сценическим псевдонимом AyFi Twins, стали звездами социальных сетей, где, выставляя видеоролики, демонстрируют свое мастерство танца.

«Танцующие близнецы» стали своеобразным модным танцевальным мировым трендом – наверное, многие слышали о таких танцующих близнецах, как Les Twins, Ниа и Имани Линдсей и т.д., покоривших пользователей социальных сетей своими танцами.

Как оказалось и в Азербайджане есть «танцующие близняшки» - 20-летние Айдан и Фидан Багировы, стремительно покоряющие Сеть зажигательными синхронными танцами и с каждым днем завоевывающие все большую популярность, о чем свидетельствует факт того, что танец близняшек на мегахит Эда Ширана «Shape of you» набрал в YouTube более 1 300 000 просмотров.

«Наш папа с самого детства увлекался танцами и мама тоже, они участвовали в разных соревнованиях и конкурсах, но в то время были более консервативные взгляды, и танцы остались для них на стадии хобби.

Думаем, что любовь к танцам и умение танцевать генетически перешло к нам. На всех видео из нашего детства мы танцуем с папой, ловя ритм и синхронно выполняя движения уже в возрасте 3-4-х лет», - рассказывают в интервью 1news.az Айдан и Фидан Багировы.

Рассказали Айдан и Фидан Багировы и о своей самой заветной мечте: «Мы хотим в будущем открыть свою школу танцев и делаем все от нас зависящее, чтобы наша мечта в скором времени воплотилась в жизнь».

Следуя за мечтой, Айдан и Фидан Багировы отправились за границу, где продолжают учебу и профессиональную танцевальную карьеру.

«Залог успеха – когда никто не знает где ты и чем занимаешься, поэтому мы действуем и молчим», - говорят близняшки.

A.C.