В Баку пройдет вечер эстрадной музыки "Страна огней" - вход свободный

2017-06-06 14:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 7 июня в 19.00 состоится концерт молодых исполнителей эстрадной музыки “Odlar ölkəsi” (Страна огней), организованный телеканалом "Mədəniyyət" (Культура) и Азербайджанским радио, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие Сархан Джафаров, Фарах Гасанзаде, Шовги Амрахов, Шейда Алескерова, Гюллю Бахарзалова, Нигяр Халили, Турад Халилзаде, Шафига Аббасова, Севиндж Джавадова, Руфат Халил, Сафа Эльдар, Ирада Мусаева, Эмин Исмайлов, Бести Гасымова, Лейла Амрахова, Яна Майбах и танцевальная группа “Renessans”. Автор проекта – Эмин Гасан.

Исполнители выступят в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)