Министр образования России предлагает вернуть кириллицу на территории СНГ

2017-06-06 15:27 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом она заявила во время своего выступления на III Ливадийском форуме «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

«Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому алфавиту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», - отметила она.

По ее словам, Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического алфавита: «Хотя за последние два десятилетия позиция была немного ослаблена».