Завтра в Азербайджане будет жарко

2017-06-06 12:34 | www.oxu.az | 2

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром, который к вечеру усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-19, днем 26-31, в Баку ночью 17-19, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, утром местами туман. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди. Есть вероятность града, будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

Н.О.

