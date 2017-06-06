У штаб-квартиры миссии НАТО в Кабуле взорвался снаряд

2017-06-06 12:40 | www.oxu.az | 2

Взрыв произошел в Кабуле в районе так называемой зеленой зоны, где расположена штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

Это произошло 6 июня, в день, когда в афганской столице открылась международная конференция «Кабульский процесс» с участием делегатов из 21 страны. Взрыв произошел в результате падения снаряда. По предварительным данным, никто не пострадал.

Н.О.