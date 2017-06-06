Западу трудно найду альтернативу военно-воздушной базе «Инджирлик»

2017-06-06 14:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Западу, в частности Германии, трудно найти альтернативу турецкой военно-воздушной базе «Инджирлик», сообщил Trend по электронной почте профессор университета Анкары имени Йылдырым Баязида эксперт Салих Йылмаз.

«Что касается вывода самолетов ВВС Германии с военно-воздушной базы «Инджирлик», и их перемещения на Кипр, то это не такой простой вопрос», - считает эксперт.

По мнению эксперта, для размещения ВВС Германии на Кипре в первую очередь нужно получать разрешения Великобритании и ряда других стран.

«Можно утверждать, что и для размещения ВВС Германии на территории Иордании так же имеется ряд препятствий. Как известно, в настоящее время здесь существуют военные базы США и пока не известно, что власти Иордании одобрят подобное решения Германии», - сказал Йылмаз.

Профессор отметил, что важность военно-воздушной базы «Инджирлик» так же заключается в том, что она включает в себе систему противовоздушной обороны, а также защищена другими видами современных вооружений.

«Еще одно важное преимущество военно-воздушной базы «Инджирлик» связано с тем, что она расположена поблизости от Ирана», - сказал эксперт.



По мнению Йылмаза, позиция Германии в отношении Турции изначально была некорректной. «Не допустимо, чтобы Германия вела «двойную игру» по отношению к Турции, и в тоже время размещала военный контингент на территории этой стране. Вместе с тем, Турция не ощутила поддержку ВВС Германии во время военной операции «Щит Евфрата»» - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Германия приняла решение о выводе своих ВВС с военно-воздушной базы «Инджирлик» расположенной на территории Турции.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не предоставила группе немецких депутатов разрешения для совершения визита на военную базу «Инджирлик».

Глава МИД Турции отметил, что немецкие депутаты в настоящее время могут посещать только военно-воздушную базу «Конья» в одноименной провинции.

Пятого июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе «Инджирлик» на территории Турции.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

Сообщалось также, что, комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза «Инджирлик» - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации «Исламское государство».

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на «Инджирлик». Самолеты Tornado совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu