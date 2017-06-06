Рамиз Мехтиев подписал распоряжение в связи с «Мемориальным комплексом геноцида» в Губе

2017-06-06 15:33 | www.apa.az | 3

В последнее время в связи с естественными природными процессами останки людей, находящиеся на открытом воздухе на территории «Мемориального комплекса геноцида» в Губе, начали гнить, земля подверглась эрозии, активизировались оползни.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев дал соответствующие указания для расследования сложившейся ситуации и предотвращения протекающих процессов.

По поручению президента глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах в связи с «Мемориальным комплексом геноцида» в Губе».

Согласно документу, создана комиссия по расследованию сложившейся ситуации и подготовке соответствующих предложений. Председателем комиссии назначен помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – завотделом Али Гасанов. Членами комиссии назначены вице-президент НАНА, председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, директор Института истории НАНА им. А.Бакиханова, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Вагиф Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Фирдовси Алиев, заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики Сеймур Фаталиев, заместитель начальника Отдела гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики Тогрул Мусаев, глава ИВ Губинского района Яшар Мамедов, президент Форума национальных НПО Азербайджана Рауф Зейни.



Комиссия в течение месяца должна представить Администрации президента результаты расследования и предложения в связи с предстоящей работой.