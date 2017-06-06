США убрали два авианосца от берегов КНДР

2017-06-06 12:44 | www.oxu.az | 2

Два авианосца ВМС США покинули акваторию Японского моря.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 6 июня, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителя Пентагона.

Чиновник в американском военном ведомстве сообщил, что корабли «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) ушли после трехдневных учений, проходивших в том районе на прошлой неделе. Известно, что «Карл Винсон» направляется на место своего постоянного базирования в Сан-Диего (штат Калифорния).

Тем не менее, в Пентагоне заявили, что продолжат наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове, и готовы гибко реагировать на изменение ситуации.

27 мая газета Asahi Shimbun сообщила о выдвижении в Японское море третьего американского авианосца «Нимиц» (USS Nimitz). Было неизвестно, присоединится ли он к своим «одноклассникам», либо же он идет на смену одному из них. NHK сообщает, что он присоединится к японским и индийским ВМС для совместных учений в Индийском океане в июле, а затем отправится в Персидский залив.

5 июня военно-воздушные силы КНДР провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам. 29 мая Северная Корея успешно испытала баллистическую ракету.

За последние 30 лет США лишь один раз формировали соединение из трех авианосцев не для боевых действий – во время учений Valiant Shield 2006, в которых были задействованы авианосцы «Джордж Вашингтон», «Рональд Рейган» и «Китти Хок».

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит свой превентивный удар.

Н.О.