В 2018 году Центробанк Азербайджана может снизить учетную ставку до 12% - ING Bank

2017-06-06 14:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может снизить учетную ставку до 12 процентов, считают эксперты голландского банка ING Bank.

В настоящее время учетная ставка ЦБА составляет 15 процентов. В своем отчете "Russia & CIS Macro Outlook" эксперты голландского банка отмечают, что в течение текущего года учетная ставка в Азербайджане не изменится.

Недавно председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов сообщил, что в середине июня планируется обсудить возможности пересмотра учетной ставки. Как отметил Рустамов, это обусловлено тем, что инфляция в стране продолжает снижаться. В такой ситуации актуализируется вопрос смягчения учетной ставки, добавил глава ЦБА.

В последний раз Центробанк пересматривал учетную ставку в сентябре 2016 года, увеличив ее c 9,5 до 15 процентов. После этого, ЦБА дважды в течение 2017 года принимал решение сохранить ставку на этом уровне.

(Автор: Азад Гасанли)

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