ООН сообщила о казни боевиками ИГ 160 пытавшихся бежать из Мосула человек

2017-06-06 15:40 | www.apa.az | 3

ООН сообщила о казни боевиками ИГ 160 пытавшихся бежать из Мосула человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Лента.ру», верховный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» расстреляли в Мосуле 163 мирных жителя.

«Мои сотрудники на месте сообщили, что тела мужчин, женщин и детей валяются на улицах квартала Аль-Шира на западе Мосула. Люди были убиты боевиками ИГ при попытке бежать из города», - заявил чиновник.

По предварительным данным, массовый расстрел гражданского населения произошел 1 июня.

Отметим, 7 апреля сообщалось о казни в Мосуле 140 человек, пытавшихся уйти из подконтрольных террористам городских кварталов. Днем ранее стало известно об убийстве в пустыне около города Дейр-эз-Зор 33 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Они были заколоты острыми предметами около выкопанной экстремистами ямы. Остается неизвестным, кого именно убили боевики ИГ — солдат правительственных войск, союзных им ополченцев, бойцов сирийской оппозиции или мирных жителей.

Напомним, операция по освобождению Мосула от террористов ИГ началась в октябре 2016 года. В феврале была возобновлена ее активная фаза. Правительственным силам удалось взять под контроль восточную часть города. Бои в кварталах на западе Мосула продолжаются.