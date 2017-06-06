Лавров: «Мы не против вступления балканских стран в НАТО»

2017-06-06 15:40 | www.apa.az | 4

«Россия не против вступления балканских стран в НАТО».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия не против, чтобы балканские страны, в том числе Черногория и Македония, становились частью европейской экономической интеграции. Мы ничего против этого не имеем и не можем иметь», - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, это естественно, география предполагает единый экономический механизм, рынок и общее экономическое пространство: «Надеемся, что когда-нибудь это экономическое пространство сравняется с остальной частью евразийского континента».