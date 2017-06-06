Экспедиция Hat Master в Азербайджане – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-06 13:10 | www.oxu.az | 2

Команда экспедиции Hat Master отправилась в путешествие по странам Кавказа.

Как передает Oxu.Az, из родного города Вятские Поляны предприниматели Валерий Смолюк, Олег Уваров и их помощник Альберт Хлюпин отправились в путешествие с целью привезти на родину около 100 головных уборов, которые будут рассказывать посетителям «Дома Шляп» о Грузии, Азербайджане, республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Чеченской республике.

В Азербайджан, по словам Олега Уварова, добраться без приключений не удалось. На границе задавали много вопросов про экспедицию. К счастью, все обошлось, и путешественники из Вятских Полян смогли прогуляться по Баку. Кроме места, где снимали знаменитую сцену у аптеки в фильме «Бриллиантовая рука, путешественникам удалось пообщаться с местными антикварами. Они рассказали членам экспедиции Hat Master о местной культуре ношения головных уборов и о разделении Баку на три части.

Находясь в Баку, участники проекта Hat Master также ознакомились с городскими достопримечательностями, посетили Ичери шехер, Янардаг, грязевые вулканы и Гобустан, а также заехали в город Нафталан.

Напомним, в 2014 году команда совершила кругосветное путешествие. За время первых двух этапов экспедиции участники посетили 27 стран мира.

A.С.