Полиция Турции проводит операцию «Волчий капкан»
2017-06-06 14:59 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турецкая полиция проводит операцию «Волчий капкан», в которой участвует около пяти тысяч сотрудников полиции, сообщает во вторник газета Haberturk. По данным газеты, спецоперация под кодовым названием «Волчий капкан» предусматривает также проверку документов и задержание подозреваемых в различных преступлениях.
Сообщается что операция «Волчий капкан» в настоящее время осуществляется на вокзалах и на рынках.
В настоящее время отсутствует информация о задержанных в ходе полицейской операции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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